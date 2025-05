di S.F.

Il tracciato è già frequentato da un bel po’ e venerdì pomeriggio, 23 maggio, è arrivata la presentazione ufficiale da parte del Comune di Terni. Pronto il percorso da 1 milione di euro – fondi Pnrr – di collegamento tra via Ialenti, a borgo Rivo, e via Bramante. La consegna dei lavori alla Asfalterni c’era stata formalmente nel giugno 2024. In fondo all’articolo la fotogallery.

Si tratta del primo lotto funzionale del più ampio progetto da 2,1 milioni di euro per il collegamento fino a via Battisti. Nel giro di poche settimane sarà ultimato anche la seconda parte. «Il problema più grande che temiamo è legato ai vandali. Di coloro che vengono a fare danni alle opere. Noi garantiremo nel fare la manutenzione: ci stiamo organizzando affinché l’opera sia bella ora e anche nel tempo, con sicurezza e la fruibilità», le parole dell’assessore comunale al Pnrr Giovanni Maggi.

Con lui anche la struttura tecnica che ha seguito l’iter. Vale a dire il dirigente Federico Nannurelli, il funzionario con elevata qualificazione Stefano Carloni e l’architetto Silvia Tombesi: «Ora il quartiere nord di Terni è collegato a via Battisti, con il Comune che ha finanziato gli espropri. Un lavoro durato quasi due anni con condivisione sia a livello politico che tecnico. Il risultato è della città», l’esposizione del primo. La progettazione è stata curata dallo studio Baffo.

Presenti anche i consiglieri regionali Enrico Melasecche (Lega) e Francesco Filipponi (Pd): «Mi ricordo che qui si passava con le automobili, una sorta di imbuto. Ora spero sia utilizzata dal massimo numero di cittadini», il pensiero del primo. Protagonista anche di un breve e curioso botta e risposta con Maggi. «Opera assolutamente prioritaria per il quartiere, il lavoro è straordinario. L’auspicio è di poter proseguire fino a Fontana di Polo, credo ci sia lo spazio», le parole del secondo. In loco anche l’assessore comunale alla viabilità Marco Iapadre, il consigliere comunale Marco Cecconi (FdI), Andrea Sterlini (Ap) e l’ex consigliere Michele Rossi. Durante il ‘tour’ ci si è soffermati sul problema guado del fosso Rivo, di minor impatto rispetto alla ciclopedonale Terni-Narni.