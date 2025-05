di S.F.

Le più che note «circostanze impreviste o imprevedibili». Sono alla base della variante in corso d’opera da poco meno di 67 mila euro riguardante la realizzazione della ciclopedonale tra borgo Rivo e via Bramante da 1 milione di euro: c’è la firma del dirigente al governo del territorio Federico Nannurelli. In ogni caso il fine lavori è atteso a stretto giro.

APRILE 2025, L’ATTESA DELLA VARIANTE PER LA CONCLUSIONE DELL’OPERA – FOTOGALLERY

Si parla di circostanze «in parte necessarie per il miglioramento della funzionalità dell’opera, che non alterano la natura generale del contratto». Bene, quali sarebbero? Il direttore dei lavori, il funzionario Stefano Carloni, ha redatto la proposta per poi protocollarla la scorsa settimana. In particolar modo si parla di «uso di piccoli mezzi per lo scavo a sezione obbligata, per la realizzazione della fondazione stradale, cordoli e asfalto, per l’impossibilità di utilizzo di mezzi pesanti nel tratto che si estende lungo tutto il canale Sersimone». C’è altro.

5 DICEMBRE 2024, IL SOPRALLUOGO DELLA COMMISSIONE



Come il «ripristino delle canalizzazioni e sistemazione in quota dei pozzetti di opere di adduzione/scarico acque al canale Sersimone rinvenute solo in fase esecutiva; realizzazione di una struttura in grigliato keller zincato, per prevenire la caduta nel vuoto nel tratto guado/fosso Rivo ed installazione di parapetti in acciaio zincato lungo tutto il tratto H per migliorare la funzionalità dell’opera e la sicurezza dei fruitori». Tutto ciò ha comportato un aumento contrattuale con la Asfalterni per poco più di 60 mila euro oltre Iva.

GIUGNO 2024, L’AVVIO DEI LAVORI IN VIA FURBINI

Ora non resta che l’ultimazione che, da quanto appreso, è prevista già nei prossimi giorni. Per l’inaugurazione ci sarà invece da attendere ancora. Resta la certezza che, già da settimane, la pista ciclopedonale è utilizzata da corridori e camminatori. Da ricordare che la consegna dei lavori c’è stata formalmente il 10 giugno del 2024. Ad un anno di distanza ci sarà il via libera ufficiale.