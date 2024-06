Pnrr Terni, ciclabile Rivo-Bramante: parte la realizzazione

di S.F.

È in partenza uno dei cantieri basati su fondi Pnrr – Piano nazionale di ripresa e resilienza – più attesi nel territorio comunale di Terni. C’è la notifica preliminare per la realizzazione del percorso ciclabile di collegamento tra via Bramante e via Ialenti, a borgo Rivo: ad entrare in azione è la Asfalterni, aggiudicataria dell’appalto integrato nei primi mesi del 2023 per poco più di 700 mila euro. Primi movimenti in via Furbini.

DICEMBRE 2022, IL TRACCIATO DELLA FUTURA CICLABILE

LA PRIMA GARA DESERTA

LO STOP ALLA ‘RAPIDA’

La pista ciclabile collegherà il tracciato in corso di realizzazione per il tratto Bramante-via Battisti con l’area nord della città passando per via del Sersimone, via Ponte Le Cave, via Domenico Furbini, strada di Collerolletta e via Ialenti. «Tra la passerella in progetto per attraversare il fosso Rivo e via Ponte le Cave si realizzerà una pista imbrecciata che camminerà parallelamente al corso d’acqua», è stato specificato nel primo step della documentazione. Conclusione? Si parla di 180 giorni con ultimazione per il 7 dicembre 2024. Vedremo se andrà in questo modo. Nelle immagini sotto la parte iniziale del tracciato nella zona di via Furbini.