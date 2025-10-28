di S.F.

Maxi proroga per il completamento dell’appalto Pnrr a Terni riguardante l’Ovidio Laureti’ che, come noto, ha come novità principale l’inserimento del campo sportivo per il padel. Il nuovo termine per l’ultimazione slitta al 2 febbraio del 2026.

PRIMAVERA 2024, PNRR OVIDIO LAURETI: LA PARTENZA

NEL 2023 IL VIA LIBERA ALLA COGEM

La data originaria per completare il restyling dell’area era proprio il 28 ottobre e, considerata la situazione, il dirigente ai lavori pubblici Piero Giorgini ha concesso oltre tre mesi in più. Dando seguito alla richiesta della ditta appaltatrice, la Cogem srl, «per il recupero delle giornate di pioggia, come risulta dal bollettino della stazione metereologica di Terni nel periodo dal 6 maggio 2024 – data di avvio – al 22 ottobre del 2025. Palla in mano al responsabile del procedimento, il funzionario con elevata qualificazione Matteo Bongarzone.