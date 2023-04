Pnrr Terni, restyling campo Laureti con padel: 735 mila euro e via libera alla Cogem

di S.F.

L’unica offerta era la loro e la procedura si è chiusa senza troppo affanno. A realizzare il restyling del campo ‘Ovidio Laureti’ di San Giovanni sarà la Cogem srl di Massa Martana: c’è la proposta di aggiudicazione per un importo contrattuale – Iva compresa – di 735 mila euro in seguito al ribasso offerto del 5% rispetto alla base. L’appalto integrato coinvolge anche l’architetto Andrea Sabbatini, lo Studio tecnico associato 2P e l’architetto Cadeauge Kadogo, vale a dire i mandanti del raggruppamento temporaneo di professionisti guidato dalla società di Massa Martana. Starà a loro occuparsi della progettazione definitiva/esecutiva e dell’esecuzione dei lavori: al termine dei lavori la struttura sarà polifunzionale e anche per il padel. Con una tribuna dai 100 ai 300 posti.