Pnrr Terni, ciclabile Rivo-Bramante: ora ci sono quattro ammessi

di S.F.

Buona la seconda dopo il tentativo a vuoto con la prima procedura negoziata? Forse. Ci sono quattro manifestazioni di interesse per il nuovo iter avviato dal Comune di Terni per la realizzazione della pista ciclabile di collegamento tra via Bramante e borgo Rivo, in particolar modo via Ialenti: in ballo c’è l’appalto integrato per progettazione esecutiva e sviluppo del tracciato da quadro economico complessivo superiore al milione di euro e base di gara da oltre 700 mila euro.

IL TRACCIATO DELLA FUTURA CICLABILE – I DETTAGLI

LA PRIMA GARA DESERTA

Gli interessamenti



In sostanza c’è stata un’indagine esplorativa di mercato per capire se, dopo il ‘buco’ del tentativo originario (gli inviti in quella circostanza sono stati per Betti Spa, Cogem srl, Esseti srl, Marchetti Mauro e Ortana Asfalti srl), c’è qualcuno interessato a prendersi l’appalto. L’esito questa volta è positivo, quantomeno per la fase attuale: in quattro hanno fatto presente che sì, c’è interesse a farla. Nel contempo – sempre ambito Pnrr – sono arrivate le approvazioni dei progetti esecutivi per la Casa delle musiche (650 mila euro, se ne è occupato Alessandro Speranza di Perugia) e il polo sportivo di piazzale Senio a San Giovanni (passato da 2 a 3 milioni, ci ha lavorato l’Rtp composto da Roberto e Riccardo Picchiarati, Andrea Trabattoni, Stefano Liti, Massimiliano Gasperini, Simpes srl e Alessandra Vincenzin).