Pnrr Terni: si parte alla Casa delle musiche. Difficile tentativo di ridargli vita

Ci siamo, il complicato tentativo di ridargli vita sta per scattare. Martedì mattina è stata depositata la pratica per la notifica preliminare di cantiere alla Casa delle musiche di via Cadore, a borgo Bovio: è pronta ad entrare in azione la ditta ternana che si è aggiudicata l’appalto, vale a dire la The New Picture sas. Consegna dei lavori prevista per venerdì 5 maggio, stima per l’ultimazione fissata a 152 giorni naturali e consecutivi. Se ne parla non prima di ottobre, bene che vada.

L’APPALTO ALLA THE NEW PICTURE: RIBASSO VICINO AL 20%

IL PROGETTO PNRR PER LA CASA DELLE MUSICHE

GENNAIO 2022, L’INDECENTE STATO

La ristrutturazione

La società si è aggiudicata il lavoro offrendo un ribasso del 18,97% rispetto alla base d’asta di poco superiore ai 500 mila euro, tutti finanziati con fondi Pnrr: l’importo contrattuale è dunque di 413 mila euro più l’Iva del 10%. Bene, ma cosa faranno in concreto? In sintesi ci sarà la complessa manutenzione straordinaria – l’indecente stato va avanti da anni, di fatto da quando ci fu la ‘presentazione’ nel 2014 – e la rifunzionalizzazione dell’edificio da supericio totale di oltre 1.000 metri quadrati su tre livelli. Di mezzo ci sono anche le sale prova, registrazione e zona spettacoli. Tutto in mano al responsabile unico del procedimento, l’ingegnere Matteo Bongarzone.