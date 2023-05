Pnrr Terni, ciclabile Rivo-Bramante: si indaga per il ponte, nuovi lavori affidati

di S.F.

L’appalto integrato è stato aggiudicato da tempo alla ditta Asfalterni di Quagliozzi Dante e Gabriella, ora è tempo indagini per chiudere la progettazione del tracciato. C’è un affidamento diretto da poco meno di 10 mila euro nell’ambito di una delle opere del Pnrr ternano, vale a dire la realizzazione della pista ciclabile di collegamento tra via Bramante e l’area di via Ialenti, a borgo Rivo: entra in azione la Società Geologica srl per alcune indagini.

L’AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO INTEGRATO DA 700 MILA EURO

IL TRACCIATO DELLA FUTURA CICLABILE – I DETTAGLI

Il ponte

Si tratta dell’incarico di esecuzioni di indagini geofisiche e geognostiche. Si fanno perché la necessità è emersa in fase di progettazione per la realizzazione di un ponte lungo il tracciato: sarà effettuato un sondaggio geognostico a carotaggio continuo a quindici metri – di mezzo il piezometro -, poi due prelievi di campioni e analisi di laboratorio. A ciò si aggiungino indagini geofisiche, una sismica e due prove penetrometriche dinamiche superpesanti. Tutto ciò per un esborso di poco superiore ai 9 mila euro, Iva compresa. Da ricordare che lo scorso 21 marzo il dirigente ai lavori pubblici Piero Giorgini ha specificato che i tempi di esecuzione sono ridotti da 210 a 180 giorni per gli effetti dell’offerta tempo.