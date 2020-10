Polino, primi 2 casi di Covid: ‘sospettato’ un aperitivo a Terni

Tanto tuonò. Dopo le disposizioni, forse non casuali, dettate dal sindaco Remigio Venanzi nella giornata di mercoledì, neanche 24 ore dopo sono emersi i primi due casi assoluti di coronavirus relativi al territorio di Polino (Terni), Comune che conta poco più di 200 abitanti. Si tratta di un uomo e del figlio e l’occasione ‘sospetta’ per il contagio è un aperitivo in quel di Terni, avvenuto nella seconda metà di settembre, a cui il ragazzo avrebbe partecipato insieme ad altri amici. Dopo l’isolamento volontario da parte dei diretti interessati, scatta così l’ordinanza di isolamento contumaciale, stante le discrete condizioni di salute.

La nota del sindaco

Così il primo cittadino, Remigio Venanzi, su Facebook: «Oggi la Usl ci ha comunicato la presenza di due casi Covid. Già dai primi sintomi si sono posti in isolamento volontario. Oggi abbiamo provveduto agli adempimenti di legge, notificando le ordinanze contumaciali. Fortunatamente si tratta di due casi lievi, appartenenti alla stessa famiglia. Nel rinnovare i nostri auspici per una rapida guarigione, invitiamo la popolazione ad attenersi scrupolosamente all’ordinanza sindacale che prevede, per tutto il territorio comunale, l’obbligo di mascherina per le 24 ore, il divieto per le persone di sostare nei luoghi pubblici e il distanziamento di almeno 2 metri».