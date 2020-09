Covid, Polino: ‘stretta’ misure anti contagio

L’annuncio lo ha dato via Facebook nella serata di mercoledì Remigio Venanzi, il sindaco del piccolo comune del ternano. A Polino – uno dei pochi territori in Umbria dove non si sono registrati casi dall’inizio dell’emergenza epidemiologica – è in arrivo un’ordinanza legata al contrasto della diffusione del Covid-19: «Vieta – le parole del primo cittadino – in tutto il territorio comunale assembramenti e sosta delle persone nei luoghi pubblici, se non per motivi di estrema urgenza e necessità. Inoltre impone l’obbligo di indossare la mascherina in tutti i luoghi pubblici e per le 24 ore».

