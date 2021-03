Politica e mondo sindacale piangono Stefano Zuccherini

La Cgil Umbria esprime «profondo cordoglio per la scomparsa del compagno Stefano Zuccherini. Operaio metalmeccanico, delegato di fabbrica, segretario della Fiom Cgil di Perugia, e poi della Camera del Lavoro e della Cgil regionale, membro degli organismi nazionali di categoria e confederali. Militante e dirigente di Rifondazione comunista, è stato consigliere regionale e senatore della Repubblica». Vincenzo Sgalla, segretario generale della Cgil Umbria, sottolinea come «Stefano lascia un indelebile esempio di impegno sociale e politico a favore della democrazia, della giustizia sociale, dei valori civili di solidarietà e fratellanza, della libertà di pensiero e di volontà. Tutta la sua vita è testimonianza di spirito di servizio limpido e disinteressato verso una speranza di progresso civile che non lo ha mai abbandonato. La Cgil è e sarà sempre la sua casa. Che la terra ti sia lieve, compagno Zuccherini».

