Ponte San Lorenzo: vasto rogo coinvolge fattoria didattica

Un vasto incendio, dal tardo pomeriggio di mercoledì, ha coinvolto una fattoria didattica – ‘La Collina Incantata’ – in strada dei Colli a Ponte San Lorenzo (Narni). Immediato l’intervento sul posto dei vigili del fuoco della centrale di Terni e del distaccamento di Amelia. Presenti anche gli operatori sanitari del 118 a scopo precauzionale. Da quanto appreso, le fiamme avrebbero interessato due fienili e altrettante autovetture parcheggiate nei pressi. Gli animali sono stati messi tutti in salvo e la stessa attività – fattoria didattica e parte ricettiva – è stata risparmiata dal rogo e quindi dai danni.

Sempre dal tardo pomeriggio di mercoledì i vigili del fuoco di Terni sono intervenuti anche in località Poscargano, zona Collescipoli, per l’incemdio di un campo di grano. Anche in questo caso le abitazioni situate nei pressi del terreno in fiamme, non hanno riportato conseguenze.