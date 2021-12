Nuova soddisfazione per l’atleta ternano Maurizio Quaglietti, protagonista nel mondo del powerlifting. Il 32enne ha conquistato l’oro e l’assoluto di categoria – categoria -75 chili equipped – in occasione dei campionati nazionali single event bench press che si sono svolte nell’ultimo weekend di novembre a Riva del Garda, in Veneto, sotto l’egida della Snp. Quaglietti, classe 1989, è allenato da Alessandro Favorito e nell’ultimo biennio ha conquistato diverse medaglie tricolori.

Condividi questo articolo su