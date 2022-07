Precipita con l’aliante: muore ragazzo di 20 anni a Castel Viscardo

Tragedia a Castel Viscardo (Terni) nel pomeriggio di lunedì. Un giovane di appena 20 anni, originario di Prato, è morto dopo essere precipitato con il proprio aliante senza motore nella zona dell’aviosuperficie. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della Compagnia di Orvieto, intervenuti sul posto, il ragazzo avrebbe perso il controllo del velivolo in fase di atterraggio: fatale l’impatto con il terreno, che ne ha causato la morte sul colpo. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sull’accaduto sono in corso indagini da parte dell’Arma e della procura di Terni che ha disposto il sequestro dell’area in cui è accaduto l’incidente, del velivolo e della salma. Probabile che venga disposta l’autopsia.

