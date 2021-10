Preggio, l’ennesimo rogo boschivo mette a rischio case e persone

Ancora incendi boschivi in Umbria, dopo un’estate decisamente difficile. Domenica, intorno alle 13.45, i vigili del fuoco sono intervenuti nella zona di Preggio, fra Umbertide e il lago di Trasimeno, in provincia di Perugia. Il rogo – piuttosto esteso e che ha interessato una zona impercia – ha richiesto l’intervento di ben quattro squadre a terra per proteggere le abitazioni: il rischio che potessero essere coinvolte dalle fiamme è stato concreto. In campo anche un elicottero e ben due canadair – coordinati dal Dos – che hanno effettuato numerosi lanci d’acqua.

