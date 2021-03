Prende le difese dei multati e insulta la polizia: denunciato

Gli agenti della polizia di Stato erano impegnati in un controllo in un locale pubblico e lui, un pregiudicato 57enne residente ad Arrone, ha reagito insultandoli, per poi prendere le difese delle persone sanzionate a causa del mancato rispetto delle normative anti Covid-19. Non solo. Ha rifiutato di essere identificato: il protagonista della vicenda è stato accompagnato presso la questura di Terni e denunciato per oltraggio e per il rifiuto nel fornire le proprie generalità. Il fatto è avvenuto nel weekend appena trascorso.

