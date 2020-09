Prociv Arci Narni, festa per i nuovi mezzi e per gli eroi del 22 luglio

Festa grande domenica mattina a Narni, nonostante la pioggia, per la presentazione dei nuovi mezzi che la Prociv Arci di Narni ha messo a disposizione del territorio. Con l’occasione sono stati premiati anche i volontari dell’associazione ed i carabinieri del comando stazione di Narni che lo scorso 22 luglio hanno salvato la vita ad una donna che voleva gettarsi dal Ponte d’Augusto, intervenendo in extremis e con grande coraggio.

Si arricchisce la dotazione

I nuovi mezzi sono un pickup polifunzionale con modulo antincendio, acquistato grazie alle donazioni dei commercianti, dei privati e dei tanti cittadini ed un hovercraft. Quest’ultimo veicolo, anfibio, dà il via ad una vera e propria scuderia di mezzi che potranno essere usati – la speranza è che servano il meno possibile – in diversi scenari come alluvioni e dissesti idrogeologici.

M5s: «Giornata bella e importante»

Così la senatrice del M5s Emma Pavanelli, intervenuta all’evento: «È stato un onore poter contribuire all’acquisto dei mezzi, segno che l’istituzione è sempre presente nei momenti di crisi e di grande necessità. Ovviamente, non possiamo scordare l’incredibile lavoro svolto dall’inizio della pandemia ad oggi. Il lavoro della Protezione civile è stato di supporto fondamentale per il paese. Ecco perché il Movimento 5 Stelle ha voluto di donare i 3 milioni di euro dalle restituzioni dei portavoce. Questo ulteriore contributo a livello locale, conferma la vicinanza del M5s a questa istituzione». Felice anche il capogruppo del M5s al Comune di Narni, Luca Tramini: «Vedere così tanti volontari, l’hovercraft ma soprattutto il nuovo pickup è davvero emozionante. Era nato con un folle sogno, lanciato dal presidente Lorenzo Filiberti, ed oggi è realtà. Pensare di aver contribuito a metà dell’importo e trasformare questo gesto in un aiuto concreto per i volontari, vederli sorridere e dimostrargli che il loro sforzo, la loro dedizione e i loro sacrifici sono apprezzati è davvero bello. Da volontario – prosgeue Tramini – mi sento di dire che la giornata di oggi (domenica, ndR) non è solamente per festeggiare ma è per ricordare a tutti noi che la Protezione civile, la Croce rossa e tutti gli altri volontari non esistono solamente quando abbiamo bisogno di loro, quando ci salvano la vita o intervengono in un’emergenza, ma soprattutto in tempo di ‘pace’. Perciò cerchiamo tutti noi di ricordarci di loro anche quando non li vediamo in divisa e li incontriamo per strade, al bar o al centro commerciale».

Premiati per il coraggio

Dopo la presentazione dei nuovi mezzi, il consiglio comunale di Narni ed il sindaco Francesco De Renotti, in relazione al salvataggio dello scorso 22 luglio, hanno premiato i due carabinieri del comando stazione di Narni, comandati dal maresciallo Fausto Tartamelli, ed i volontari Selena Giamminonni, Michele Smorlesi, Francesco Cianfruglia, Shamira Caripoti, Danilo Proietti, Sabrine Kahloun, Lunalyn Escalona.