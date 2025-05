di S.F.

Cambio del segretario generale in Provincia dopo l’insediamento del neo presidente Stefano Bandecchi? Negativo. Nelle ultime ore è stato firmato il decreto ad hoc per il proseguimento. Vale per il mandato 2025-2029.

Proseguirà dunque l’avventura a palazzo Bazzani di Paolo Ricciarelli, classe 1969 e dal 4 febbraio 2023 titolare a tempo pieno della segreteria generale della Provincia con tanto di incarichi aggiuntivi (presidente della delegazione trattante di parte pubblica per la dirigenza e responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza).