di S.F.

«Il conto economico presenta un risultato di esercizio pari a Euro -3.811.084,79, risultato negativo imputabile principalmente agli effetti delle crisi che hanno comportato incrementi significativi alle voci di costo ed in modo particolare imputabile ai costi collegati alla gestione straordinaria». Lo mette nero su bianco la Provincia di Terni nel documento legato all’approvazione del rendiconto 2024: lo firmano il presidente Stefano Bandecchi e il segretario generale Paolo Ricciarelli. Ci sarà poi l’ok del consiglio provinciale.

IL RENDICONTO 2024 DELLA PROVINCIA DI TERNI

Per quel che concerne lo stato patrimoniale dell’ente, si registra sia un aumento dei crediti (da 24 a 32 milioni di euro, raddoppiati quelli verso amministrazioni pubbliche) che dei debiti (da 66 a 72 milioni, anche in questo grande balzo nei confronti della PA). Il patrimonio netto passa invece da quota 283 milioni del 2023 agli attuali 279 milioni.

LA RELAZIONE SUL RENDICONTO 2024 DELLA PROVINCIA

In ogni caso la Provincia ricorda un aspetto tecnico: «Fondamentale sottolineare che le pubbliche amministrazioni non perseguono l’obiettivo di un risultato economico positivo ma l’equilibrio tra componenti positive e negative nel medio periodo. Il risultato economico delle PA è un indicatore della capacità di mantenere nel tempo un equilibrio tra componenti economiche positive e negative nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, e non della capacità di produrre ricchezza attraverso la propria gestione».