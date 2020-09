Quintana Foligno, cambia la viabilità

In occasione della Giostra della Quintana di domenica 13 settembre, il Comune di Foligno, con un’ordinanza, ha adottato alcuni provvedimenti che riguardano la circolazione stradale.

Le misure

Istituito il divieto di sosta con rimozione dalle ore 13 e, comunque fino al termine della manifestazione, nelle seguenti vie: via Chiavellati (tratto stradale compreso tra via Cairoli e via Santa Caterina); rampa di collegamento tra via Chiavellati e via Nazario Sauro; via Nazario Sauro (tratto stradale compreso tra via Mesastris e il Piazzale Alunno); via Fazi, via Gori (tratto stradale compreso tra Piazzale Alunno e via Roselli. Divieto di sosta con rimozione dalle ore 8 a fine manifestazione nella parte terminale del parcheggio di via Nazario Sauro (sottostante Parco dei Canapè ) con esclusione dei rimorchi van destinati al trasporto dei cavalli da corsa utilizzati durante la manifestazione. Divieto di transito in via Nazario Sauro (tratto compreso tra via Mesastris fino a Piazzale Alunno) dalle ore 14.15 e, comunque fino al termine della manifestazione, con l’attuazione delle seguente modifiche alla circolazione veicolare in corrispondenza delle seguenti intersezioni: via Nazario Sauro – via Palombaro, con deviazione del traffico veicolare su via Palombaro; via Nazario Sauro – via Mesastris con deviazione del traffico veicolare su via Mesastris; intersezione via Palombaro – via Marco Polo con deviazione del traffico veicolare su via Palombaro (con direzione via Oslavia); via Palombaro – via Oslavia con deviazione del traffico veicolare su via Oslavia; intersezione via Oslavia – via Amendola (con esclusione dei residenti e degli autorizzati titolari di apposito permesso) con deviazione del traffico veicolare su via Oslavia; via Oberdan – via Umberto I (con esclusione dei residenti e degli autorizzati titolari di permesso) con deviazione del traffico veicolare su via Cesare Battisti; via Chiavellati – via Cairoli con deviazione del traffico veicolare su via Fratelli Cairoli. In deroga ai sopracitati provvedimenti potranno transitare i veicoli destinati ai servizi d’emergenza e di pronto soccorso, nonché quelli delle forze dell’ordine e di pronto intervento.