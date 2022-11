Ragazza sbanda con l’auto fra Terni e Spoleto: illesa

Incidente stradale autonomo nel pomeriggio di sabato lungo la strada statale Flaminia, fra Terni e Spoleto, a poca distanza dal bivio per Cecalocco/Battiferro (chilometro 104). Una giovane residente a Norcia ha perso il controllo della propria autovettura, una Fiat 500, sbandando e finendo contro il muro di contenimento laterale. Sul posto si sono portati gli agenti della polizia Locale, della polizia Stradale di Terni e gli operatori di Area Sicura per il ripristino della viabilità. La ragazza non ha fortunatamente riportato ferite.

