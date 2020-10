Intervento urgente dei vigili del fuoco nella mattinata di sabato a Santa Maria degli Angeli, territorio comunale di Assisi, precisamente in via Los Angeles, dove una pianta di grosse dimensioni aveva un ramo spezzato e pericolante che rischiava di cadere sui passanti. I pompieri sono arrivati con l’autoscala da Perugia per eliminare pericoli ulteriori.

