Emergenza sanitaria, ‘riapre’ l’aeroporto

Nella notte fra martedì e mercoledì l’aeroporto di Sant’Egidio è stato riaperto come da protocollo per un’emergenza sanitaria: è atterrato un volo proveniente dalla Lombardia con un paziente intubato, trasportato all’ospedale Santa Maria della Misericordia. Si tratta di uno dei nove casi ‘non umbri’ che sono ricoverati in Umbria e a cui faceva riferimento il bollettino del 18 marzo sull’emergenza coronavirus nella nostra regione.

L’AEROPORTO DELL’UMBRIA SENZA VOLI MA A DISPOSIZIONE DELLE AUTORITÀ

Perché ha riaperto l’aeroporto

Come comunicato all’atto dell’interruzione del servizio, l’aeroporto dell’Umbria Perugia-Assisi è uno dei pochi in Italia ad aver firmato un protocollo d’intesa con le autorità (Enac, Enav e prefettura di Perugia) per espletare un servizio straordinario che, con un preavviso di tre ore, consente l’utilizzo dello scalo per ragioni di emergenza nazionale, legate a motivazioni di ordine sanitario, di stato o militari.

EMERGENZA CORONAVIRUS IN UMBRIA – LO SPECIALE