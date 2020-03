Aeroporto dell’Umbria, partito l’ultimo volo

L’ultimo volo civile dall’Umbria prima del blocco totale è partito alle 11.3 di venerdì 13 marzo, destinazione Londra. A bordo 46 passeggeri. Fino al 3 aprile la pista dell’aeroporto ‘San Francesco’, a Sant’Egidio, resterà vuota.

A breve il blocco, ma si riapre se serve

L’aeroporto San Francesco d’Assisi resterà comunque aperto garantendo i servizi minimi essenziali, tutti i giorni dalle 08 alle 14, fino a nuova comunicazione, che potrebbe anche disporne la temporanea chiusura. Intanto, però il portavoce della Sase Riccardo Marioni ha ricordato alla Rai che lo scalo umbro potrebbe diventare importante come supporto per situazioni di emergenza. In una nota: «L’aeroporto di Sant’Egidio è infatti uno dei pochi in Italia ad aver firmato con prefettura, Enac e Enav un protocollo d’intesa per le riaperture immediate nel caso si verifichino situazioni di emergenza». I motivi potrebbero essere legati a motivazioni di ordine sanitario, di stato o militari.