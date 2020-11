«Rifiuti Covid, attese infinite»: ancora disagi

di A.T.

Non è nuova la lamentela di chi, risultato positivo al Covid, deve aspettare giorni prima che i rifiuti vengano ritirati da Asm. Chi è costretto ad isolarsi in casa e consumare all’interno di uno spazio ristretto, perché positivo al virus, deve anche gettare la spazzatura in sacchi divisi. I ritardi, conseguenza di un’emergenza sanitaria che sta rallentando o bloccando intere catene di lavoro, continuano a presentarsi: «Sono dieci giorni che abbiamo la spazzatura in cortile, è una cosa scandalosa – racconta una signora di Terni -, non posso tenerla in casa e fuori ho comunque dei vicini che mi hanno fermato per sollecitarmi. Questa mattina mio marito ha portato personalmente i sacchi all’Asm e gli hanno detto che doveva riportarli immediatamente via perché portare in giro spazzatura Covid è passabile di denuncia. La ritireranno questo pomeriggio e nel frattempo dobbiamo tenerla in garage». Asm Terni ha recentemente pubblicato una brochure per la corretta gestione dei rifiuti per soggetti in isolamento e, nel frattempo, chi avesse bisogno di informazioni o di fare segnalazioni potrà chiamare Asm Terni al numero 0744.391701 (dal lunedì al venerdì ore 7,30 – 13,00) oppure inviare una mail ad info@asmterni.it

