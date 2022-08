Rifiuti in libertà fra Cesi e Torre Maggiore: «Brutto spettacolo»

La segnalazione è di un lettore di umbriaOn ed è relativa alla situazione dei rifiuti lungo la strada che collega l’abitato di Cesi a Torre Maggiore: «Il problema non è certo recente – osserva il lettore -, è da molti anni che sono presenti prima dei cestini e poi dei mastelli. A parte il costo per la comunità per arrivare in zone così distanti, con una strada stretta ed in pessime condizioni, mi domando come nel 2022 non ci sia ancora l’abitudine di riportare i propri rifiuti a valle invece di lasciarli alla portata degli animali ed alla mercé del primo forte vento che ribalta i contenitori. Non sarebbe più semplice togliere i mastelli e, con i soldi risparmiati, mettere un sistema di video sorveglianza?».

Condividi questo articolo su