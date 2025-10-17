di S.F.

Predisposizione dei piani economici/finanziari 2026-2029 dei vari Comuni umbri per la gestione rifiuti, Auri si muove. Il dirigente Giuseppe Rossi ha firmato un affidamento per il servizio di supporto tecnico-specialistico alla Solvere Pa srl di Bologna.

ARERA E GLI ORIENTAMENTI FINALI PER I NUOVI CALCOLI

L’importo complessivo – Iva compresa – vale poco più di 170 mila euro. Auri si appoggia così alla società emiliana per i calcoli con il nuovo metodo tariffario e gli adempimenti richiesti da Arera. Il lavoro è complesso: si parla di assistenza tecnica per la validazione dei piani economici/finanziari per i gestori dei servizi (Sogeco, Gest, Vus e Rti Asm con Cosp-Cns), attività di raccolta ed elaborazione dei dati delle amministrazioni comunali e aiuto per la validazione dei Pef per gli impianti minimi gestiti da Orvieto Ambiente, Asm e Green Asm.

La durata contrattuale è fino al 30 luglio del 2030. Tra le attività da svolgere ci sono la verifica di coerenza/congruenza dei dati, il check sull’effettiva esclusione dei costi non attinenti al servizio rifiuti, l’analisi delle informazioni relative alle attività svolte nei diversi territori serviti, gli investimenti effettuati e re-call degli enti locali al fine di fornire assistenza nella modifica di eventuali errori della scheda di raccolta dati. Alla base di tutto c’è Arera, l’autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.