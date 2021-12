Rissa estiva a Norcia, ecco tre ‘Daspo urbani’

Tre divieti di accesso ad un locale pubblico di Norcia e di stazionamento nei pressi dello stesso, validi per due anni. Sono stati emessi dal questore di Perugia, Giuseppe Bellassai, nei confronti di tre persone, per la rissa scoppiata lo scorso 11 agosto negli spazi antistanti l’esercizio, con il coinvolgimento di diverse persone.

Le indagini

Le misure – si tratta del Daspo urbano (Dacur) – fanno seguito alle attività condotte dai carabinieri nursini, in piena collaborazione con la divisione anticrimine della questura di Perugia. L’eventuale violazione è punita con la reclusione da sei mesi a due anni e multe da 8 mila a 20 mila euro. Dall’inizio dell’anno sono stati adottati 52 provvedimenti di divieto di accesso per fatti che si sono verificati non soltanto a Perugia ma anche in altri comuni della provincia e in particolare a Città di Castello, Umbertide, Nocera Umbra, Panicale e Norcia.