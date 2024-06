Risultati di prestigio per gli Esordienti A e B della Tonic al meeting di nuoto ‘Acciaio’

Belle soddisfazioni per la Tonic Nuoto Terni dal meeting nazionale ‘Acciaio’ che si è tenuto lo scorso weekend presso il CLT di via Muratori, con l’organizzazione del Circolo Lavoratori Terni e di Arvedi-Ast. I nuotatori del club di via del Centenario hanno infatti conquistato risultati di prestigio, a partire dalla vittoria del team Esordienti A ed il secondo posto degli Esordienti B. Gli atleti ‘orange’ si sono battuti con grande determinazione nella vasca olimpionica di via Muratori: bravissimi ancora una volta gli Esordienti B che hanno confermato quanto di buono fatto lo scorso maggio ai campionati regionali di Perugia, bissando il secondo gradino del podio dietro ai cugini del Nuoto Club. Importante e di livello l’affermazione degli Esordienti A che rappresenta anche un’iniezione di fiducia in vista dei prossimi campionati regionali di Città di Castello.

