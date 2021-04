Ritrova il gatto dopo 16 mesi e le salta in braccio: «Che gioia»

Condividi questo articolo su

















La storia di Budi

Era sparito il 6 novembre del 2019 da Pierantonio (Umbertide): «Me ne ricordo come fosse ieri, è stata una serata tremenda; pioveva e mi sono accorta rientrando in casa, alle 7 di sera, che non c’era. Sono cominciate le ricerche, ma io da quella sera non l’ho ritrovato». È tornato a casa una settimana fa. Budi era stato salvato dalla strada dalla signora Jessica: «È la mia anima, l’ho accudito come un bambino per tanto tempo, fino alla sua scomparsa ed ora che l’ho ritrovato non me ne separerò più»

Il ritrovamento

Una ventina di giorni fa lo aveva visto di sfuggita, non sapendo però se fosse proprio lui. La settimana scorsa sono andata a fare una passeggiata dietro casa con mia figlia: «Andiamo a vedere se c’è Budi», mi ha detto lei. «Io l’ho accontentata ma non ci speravo più: non credevo di poterlo ritrovare. Invece l’ho visto. E la cosa che mi ha stupito è che quando mia figlia lo ha chiamato lui ci è corso incontro ed è saltato in braccio a mia figlia. Un’emozione grandissima».