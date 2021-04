Retromarcia Samb: «Sabato giochiamo». Per il Grifo tramonta anche questa speranza

I giocatori della Sambenedettese revocano lo sciopero e e annunciano che scenderanno in campo contro il Matelica. La comunicazione è arrivata con una improvvisa ed eclatante conferenza stampa convocata da tutto il gruppo squadra. A leggere il comunicato Maxi Lopez, che aveva pagato, con Montero, una delle ultime trasferte.

Le dichiarazioni dei giocatori della Samb (video integrale)

(video embeddato dal canale ufficiale della Sambenedettese)

INTANTO SLITTA LA CHIUSURA DEL CAMPIONATO – UFFICIALE

I passaggi principali del comunicato letto da Maxi Lopez

«Purtroppo viviamo nelle promesse non mantenute dallo scorso ottobre. Siamo arrivati al primo aprile senza aver ricevuto gli ultimi cinque stipendi. Nonostante le promesse solenni che ci sono state fatte dal presidente, nessuno di noi si è visto accreditare alcuno stipendio in questi giorni».

«Alcuni di noi sono stati sfrattati dagli alloggi e solo il buon cuore delle persone di San Benedetto che ci hanno aiutato a trovare una sistemazione gratuita che riusciamo a restare qui. Ed è solo grazie alla nostra e alla loro professionalità che la Sambenedettese è ancora in corso. E vogliamo ringraziare tutte le persone che lavorano dietro le quinte della Sambenedettese».

«È solo grazie alla nostra professionalità che la Sambenedettese è ancora in corsa per i playoff. Lo stato di agitazione sindacale resta aperto. I mancati pagamenti continuano a non arrivare e ad accumularsi e la fideiussione, alla fine, non basterà a coprire tutto».

«Nonostante le difficoltà abbiamo deciso tutti insieme di scendere in campo sabato prossimo, rimandando ogni decisione riguardo alla proclamazione dello sciopero alle prossime giornate di campionato. Abbiamo deciso di metterci la faccia per l’ennesima volta».

«Abbiamo chiesto alle istituzioni di San Benedetto di essere con noi qui oggi ma ci dispiace non vedere nessuno. Sabato scendiamo comunque in campo. Si tratta di una scelta decisa da tutti noi calciatori insieme allo staff tecnico».