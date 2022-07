Rompe il naso al padre con un manico di scopa: arrestato

Si è scagliato contro il padre aggrendolo con un manico di scopa. Risultato? Gravi lesioni al viso e al setto nasale. Per questo motivo i carabinieri della Compagnia di Spoleto hanno arrestato un 32enne dopo l’attacco nell’abitazione familiare.

Sangue e violenza

I militari appena giunti sul posto si sono trovati davanti l’uomo a terra con una vistosa fuoriuscita di sangue dal naso. La successiva ricostruzione ha consentito di far luce sull’accaduto: il giovane aveva aggredito il padre con un manico di scopa. «Il ragazzo, noto alle forze dell’ordine, è stato tradotto – spiega l’Arma – presso la casa circondariale di Spoleto e successivamente gli è stato applicato il braccialetto elettronico per evitare che possa continuare a porre in essere similari condotte nei confronti del padre».