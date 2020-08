Furti in serie, in particolare lo scorso inverno, a Pistoia. Che gli sono costati denunce in serie. Ora l’uomo, 33enne romeno, è stato assicurato alla giustizia dopo che gli agenti della polizia ferroviaria di Perugia, nella giornata di lunedì, lo hanno intercettato ed identificato a bordo di un treno regionale proveniente da Firenze. Dovrà sottoporsi ai processi legati ai ripetuti fatti delittuosi avvenuti in Toscana.

