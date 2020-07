Si era reso protagonista di un furto di borsa, portafoglio e cellulare in treno lungo la tratta Foligno-Perugia. È stato acciuffato in poco tempo grazie all’intervento della polizia ferroviaria folignate: si tratta di un 30enne italiana che aveva approfittato della fermata del convoglio alla stazione di Bastia Umbra per entrare in azione e derubare la vittima, una donna. Gli agenti lo hanno rintracciato nel giro di pochi giorni.

