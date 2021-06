I carabinieri del Nor lo hanno fermato per un controllo e in auto aveva tre vasi di plastica contenenti dei fiori e una fioriera in legno. L’uomo – un 28enne del Perù già noto alle forze dell’ordine – ha subito ammesso di averli rubati da un negozio del centro storico di Orvieto. Per questo è stato denunciato a piede libero per il reato di ‘furto’. Il materiale è stato restituito al legittimo proprietario.

