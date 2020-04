Ruba monete da autolavaggio: denunciato

L’hanno sorpreso a rubare monete dalla gettoniera di un autolavaggio, a Perugia. Per questo i carabinieri del Nor di Perugia hanno denunciato a piede libero un 43enne italiano, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo, che alla vista dei militari è fuggito in auto ma è stato subito raggiunto, è stato anche trovato in possesso di uno zaino – di cui aveva inutilmengte cercato di disfarsi – con dentro arnesi da scasso. Recuperato anche un coltello a serramanico. Da qui la denucnia per furto aggravato, possesso ingiustificato di arnesi da scasso e porto abusivo di armi. Segnalazione, per la successiva sanzione, anche in merito alle normative anti coronavirus.

