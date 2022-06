Ruba liquori e prende a morsi finanzieri per fuggire: arrestato

Si è preso nove bottiglie di liquori e li ha nascosti nello zaino, ma il tentativo non è andato a buon fine. Un 26enne marocchino è stato arrestato dalla polizia di Stato di Perugia per rapina impropria in un supermercato di via Trasimeno Ovest: il giovane è stato sorpreso da due finanzieri in borghese mentre cercava di allontanarsi dall’attività commerciale.

L’allarme

I finanzieri hanno sentito scattare l’allarme e hanno notato il 26enne fuggire da una porta di sicurezza nel retro del negozio. I due lo hanno inseguito e, a fatica, sono riusciti a bloccarlo dopo aver ricevuto calci e morsi. A questo punto è giunta in loco la polizia di Stato che, dopo l’identificazione, lo ha arrestato: il giovane si trova nel carcere di Capanne.