Rugby e baseball senza campo per un cavillo

Da lunedì il Rugby Perugia non può più utilizzare l’impianto sportivo di Pian di Massiano, a causa di un cavillo burocratico che di fatto ha annullato la convenzione in essere con il Comune di Perugia in scadenza nel 2022.

La delusione del presidente

«Sinceramente – dichiara il presidente Ruggero Renetti – non ci aspettavamo che la cosa prendesse una piega simile. Di fatto non possiamo utilizzare quello che riteniamo essere il nostro impianto, che ci spetta anche meriti sportivi, a causa di un cavillo burocratico di cui il Comune di Perugia era a conoscenza da tempo. Dal 2018 per l’esattezza, quando abbiamo comunicato nelle forme dovute il cambio della nostra ragione sociale. Il problema che gli uffici comunali non hanno provveduto alla modifica e da qualche settimana tutto ciò ha messo in discussione la convenzione fino ad annullarla».

Le alternative (nell’attesa)

Al momento i bambini del Minirugby si allenano all’antistadio, per gentile concessione del Perugia Calcio mentre la Grifo Perugia Femminile ha messo a disposizione l’impianto di Collestrada per gli allenamenti delle squadre seniores. Per le squadre giovanili (under 14, 16 e 18 maschili e femminili) si proverà a trovare una soluzione nei prossimi giorni. Intanto il presidente si scusa con le famiglie: «Capiamo il loro disagio».

Pastorelli: «Risolveremo»

Contattata da umbriaon.it, l’assessore allo Sport Clara Pastorelli assicura che la situazione sarà risolta. Anche se non fornisce dettagli sui tempi. «C’è stata una lunga interlocuzione sull’argomento – spiega – erano al corrente che si sarebbe giunti a questa situazione». Il Comune ha ripreso in mano l’impianto, si andrà in gestione diretta fino a che non ci sarà un nuovo avviso per l’assegnazione. Ci varranno almeno due mesi. Ma intanto si spera di riaprire i cancelli con una deroga.