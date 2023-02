Sabato a Lugnano un convegno sulla crisi della sanità territoriale

‘La crisi della sanità di prossimità’ questo il titolo dell’incontro che si terrà sabato 4 febbraio, dalle ore 10, presso la sala consiliare del Comune di Lugnano in Teverina (Terni), organizzato dal sindaco Gianluca Filiberti in collaborazione con Confartigianato Terni e il Centro Studi ‘Franco Maria Malfatti’. «Si tratta – spiegano gli organizzatori – di un’occasione di approfondimento sulle criticità assistenziali sanitarie del territorio e sulla più generale crisi sistemica che riguarda invece l’intero ambito nazionale». Il primo cittadino di Lugnano in Teverina ha invitato all’incontro anche l’assessore regionale alla sanità, Luca Coletto, ed è prevista la partecipazione di altri sindaci del comprensorio. «Nell’occasione – proseguono gli organizzatori – sarà approfondita la situazione di crisi del sistema assistenziale sanitario, dei presìdi di primo soccorso e della medicina di base, particolarmente grave nei cosiddetti centri minori. Le cause vanno ricondotte ad un più ampio problema legato all’organizzazione del sistema sanitario nazionale, che di nazionale ha sempre di meno, frammentato in realtà regionali e addirittura comunali, sempre più consegnato all’iniziativa privata. Bisogna tenere conto, in proposito, della specificità di questi territori, sempre più afflitti dalla carenza di medici di medicina generale, di pronto soccorso, che anche quando presenti spesso non funzionano h24, costringendo i residenti a recarsi negli ospedali di Terni o ad Orvieto, non adeguatamente coperti dai presìdi di primo soccorso e da tutti gli altri servizi di assistenza e riabilitazione».

