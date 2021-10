San Gemini, dolore per Riccardo: «Un ragazzo d’oro». Angoscia e speranza per la 22enne

Dolore e incrdulità fra i tanti che lo conoscevano e gli volevano bene, per la scomparsa del 24enne Riccardo Kahuqi, morto nell’incidente stradale accaduto nel tardo pomeriggio di mercoledì lungo la statale Flaminia, fra le frazioni di San Carlo (Terni) e Molinaccio (Spoleto). Il giovane viaggiava in sella alla sua moto Kawasaki, finita contro un mezzo pesante e quindi sotto il guardirail. Insieme al 24enne c’era anche la fidanzata, 22enne ternana, rimasta ferita e ricoverata in gravi condizioni all’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni.

Il sindaco: «Un giovane a posto»

A Terni così come a San Gemini – dove viveva con i propri cari, una famiglia di origine albanese da anni residente nel paese, nella zona di Cimignano – Riccardo aveva tanti amici. A ricordarlo è il sindaco Luciano Clementella: «Era un ragazzo a posto, benvoluto e con questa grande passione per le moto. Quanto accaduto ci ha colpiti tutti». Il primo cittadino, così come tanti altri amici e semplici conoscenti, in queste ore si è stretto attorno al dolore dei familiari: il padre, artigiano edile, la madre che lavora presso una farmacia di San Gemini e il fratello minore. Spetterà all’autorità giudiziaria, anche sulla base degli accertamenti condotti sul luogo del sinistro dalla polizia Stradale di Terni coordinata dalla dirigente Luciana Giorgi, decidere eventuali ulteriori accertamenti ed anche in merito al nulla osta alla celebrazione dei funerali del giovane.

Le condizioni della ragazza

Intanto rimangono gravi, pur stazionarie, le condizioni della 22enne ternana che viaggiava insieme a Riccardo. La ragazza si trova sempre ricoverata nella rianimazione dell’azienda ospedaliera di Terni e la prognosi resta riservata. In tanti fanno il tifo per lei e sono vicini ai suoi cari, nella speranza che possa farcela.

LE FOTO DELL’INCIDENTE