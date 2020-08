San Gemini, labrador avvelenato: è grave

Brutto episodio a San Gemini (Terni) dove nella giornata di domenica un cane di razza labrador di circa 4 anni è rimsto gravemente avvelenato dopo aver mangiato dei bocconi nei pressi delle scale che conducono alla zona del Collo. L’animale è stato preso in cura da un veterinario e le sue condizioni restano serie. Dell’accaduto sono stati informati i carabinieri forestali di Terni e le guardie venatorie del Wwf hanno provveduto a tabellare la zona, per evitare che anche altri animali facciano la stessa fine. Non è escluso che il veleno sia stato lasciato lì per colpire le colonie feline presenti in zona.

Condividi questo articolo su