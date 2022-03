San Gemini, l’assessore Soli via dalla Lega: «Perplesso su scelte»

Non solo su Terni – leggasi Emiliano Proietti – la Lega perde pezzi per strada. C’è una novità in tal senso anche a San Gemini: l’assessore Graziano Soli (politiche giovanili, sport e rapporti con associazioni sportive, giostra dell’Arme, gestione autoparco comunale, Protezione civile) ha rassegnato le proprie dimissioni dal gruppo del Carroccio. «Ringrazio la senatrice Valeria Alessandrini e l’onorevole Virginio Caparvi per aver creduto in me è voluto fortemente che entrassi a far parte della Lega. Ma da tempo – la motivazione – manifesto perplessità su molte scelte a livello locale; a mio modo di vedere troppo timide e poco incisive che non fanno altro che arrecare danno al partito». Fine della storia.

Condividi questo articolo su