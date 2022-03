Lega Terni, si dimette Emiliano Proietti

La Lega di Terni perde un elemento molto conosciuto in città, in particolar modo per il suo impegno – ne è diventato responsabile a gennaio prendendo il posto di Marco D’Amore – da volontario civico con Mi Rifiuto. Si tratta di Emiliano Proietti che, venerdì, ha rassegnato le dimissioni da militante del gruppo e soprattutto da responsabile comunale del tesseramento: «Il mondo intorno a noi è stato stravolto e tanti valori e visioni si sono rovesciati. Ecco, nei momenti di difficoltà escono i valori e le capacità reali, e senza rendermene conto mi sono iniziato a sentire distante dalla realtà in cui mi trovavo».

La scelta: «Distante dalla realtà in cui mi trovavo»



«Oggi non è stata una giornata facile – il post nel tardo pomeriggio di venerdì – per me; tante emozioni contrastanti da ascoltare, tante persone con con le quali confrontarmi, tante quelle da ringraziare. Ho iniziato il mio percorso in Lega nell’autunno del 2019. Ho iniziato non sapendo bene cosa fossero la politica o un partito, ma tra la curiosità e l’inesperienza avevo la volontà di dare il mio contributo alla realtà cittadina. Da padre avevo ed ho la volontà di lasciare a mia figlia un mondo migliore di quello che ho trovato io. Probabilmente è un’illusione, ma alla soglia dei 40 anni non voglio ancora smettere di sognare e credere nel futuro. Poi chi mi conosce sa anche che sono un tipo pragmatico e concreto. Fatto sta che un passetto alla volta ho cercato sempre di dare il mio contributo nei fatti e con le idee. Facendo ciò ho incontrato tante persone valide e meritevoli, con le quali ho collaborato e con le quali ho condiviso tempo ed impegno, risate e discussioni. Sempre con rispetto e pacatezza. Poi, come tutti sappiamo, il mondo intorno a noi è stato stravolto e tanti valori e visioni si sono rovesciati. Ecco, nei momenti di difficoltà escono i valori e le capacità reali, e senza rendermene conto mi sono iniziato a sentire distante dalla realtà in cui mi trovavo. Nella mia vita ho preso tante decisioni d’istinto ed altre le ho a lungo commisurate, ma non mi sono mai pentito di quello che ho fatto. Ascoltare sé stessi è fondamentale. Un grande abbraccio a tutti i ‘colleghi’ di questo viaggio durato 2 anni e mezzo. Posso solo ringraziarli. Il mio impegno per la città, non verrà meno. Terni è la mia terra ed il mio cuore. Qui desidero che mia figlia viva felice ed orgogliosa del ‘drago’ del ‘fuoco’ e ‘dell’acqua’, e soprattutto del suo papà».