San Gemini, riaprono primaria e infanzia. Ma prima lo screening

Novità sulle scuole a San Gemini, chiuse dal 13 ottobre scorso dal Comune per evitare la diffusione del Covid-19 che aveva interessato diverse persone fra alunni, docenti e operatori scolastici. «È stata una misura forte e lo riconosciamo – ha detto venerdì sera via social il sindaco Luciano Clementella – ma chi può dire che non abbia evitato conseguenze peggiori? Oggi il monitoraggio dei contagi è stato ultimato ma abbiamo deciso di mettere in campo uno screening della popolazione scolastica sangeminese, alunni e docenti, prima di riaprirle. Insieme alla Usl ed ai medici di base, lunedì 2 novembre nel chiostro di San Francesco e con orari scadenzati, svolgeremo test sierologici a tappeto sulla scuola primaria, quella secondaria e relativo personale docente. Mercoledì 4 novembre si ripartirà con le lezioni in presenza per gli studenti della primaria e riaprirà anche la scuola dell’infanzia. Gli studenti della secondaria, dopo l’ordinanza di oggi (venerdì, ndR) della presidente della Regione Tesei, svolgeranno didattica a distanza fino al prossimo 14 novembre».

I numeri del virus e i ringraziamenti

I contagiati a San Gemini, secondo i dati in possesso del sindaco, sono 64. Quasi tutti sono asintomatici e si contano anche 4 ricoverati: a tutti il primo cittadino rivolge un augurio di pronta guarigione a nome della comunità sangeminese. Da Clementella anche un ringraziamento alla Usl ed in particolare ai medici di base «che hanno messo in campo professionalità e umanità: sono il nostro punto di riferimento».