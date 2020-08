San Gemini, vertenza Ami: ora c’è una commissione ‘speciale’

Una commissione ‘speciale’ per far luce sulla crisi del gruppo Acque Minerali d’Italia composta da otto componenti, cinque della maggioranza e tre della minoranza. È stata istituita dal Comune di San Gemini – approvazione all’unanimità – in seguito al consiglio dello scorso martedì.

SANGEMINI: «RIDARE UNA PROSPETTIVA INDUSTRIALE»

L’obiettivo e il piano industriale

L’obiettivo – sottolinea il presidente della commissione sulla vertenza Sangemini-Amerino, Vanio Ortenzi – è quello di «poter dare un contributo alla soluzione della profonda crisi societaria che ha penalizzato pesantemente lo stabilimento di San Gemini e quello di Acquasparta. Ciò sta creando i presupposti per una conseguente problematica occupazionale: uno dei primi step da completare è rappresentato dalla predisposizione, da parte della proprietà, di un piano industriale, credibile e percorribile, per poter rilanciare in tempi brevi le produzioni dei due siti attraverso una rete commerciale adeguata alla riconquista delle quote di mercato perse».

LA ‘CASSA’ SI FA D’ESTATE

Chi ne fa parte

Erano stati i gruppi consiliari San Gemini bene comune, Tradizione e progresso e Qualità pubblica per San Gemini a spingere per la nomina di una commissione speciale attraverso una mozione. Per la maggioranza – oltre ad Ortenzi – ci sono il sindaco Luciano Clementella, Giuseppe Crea, Michele Blasi e Alexander Borrelli; Stefano Gregori, Fausto Proietti e Ulisse rappresentano la minoranza.