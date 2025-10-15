Presentazione ufficiale per la prima squadra 2025/2026 del San Gemini Volley 2025/2026 che parteciperà al campionato di serie C femminile. L’evento si è tenuto martedì pomeriggio presso l’azienda TFC di Andrea Vitali e, oltre a squadra, staff e dirigenza del San Gemini Volley, ha visto la presenza del sindaco di San Gemini Luciano Clementella, dell’assessore allo sport Graziano Soli, del vice presidente regionale del Coni Fabio Moscatelli, della consigliera della Fipav Umbria Alessandra Favoriti, di Giampiero Santini e Francesco Biribanti – rispetivamente presidente e direttore generale della Terni Volley Academy – e del presidente della Bosico Pallavolo, Benito Montesi.
Oltre alla presentazione di squadra e stagione, l’occasione è stata utile per ribadire come il San Gemini Volley punti ad una collaborazione fra tutte le realtà pallavolistiche del territorio provinciale, anche attraverso nuovi progetti come quello che la Terni Volley Academy – che disputa quest’anno per la prima volta la serie A3 maschile – potrebbe realizzare in futuro nel settore femminile. Sul piano sportivo, il nuovo coach del San Gemini, il tuderte Michele Nulli Pero, si è detto molto soddisfatto del clima che si è instaurato con il territorio, la società e le ragazze che lavorano quotidianamente in palestra per ‘costruire’ la stagione che è alle porte. Di seguito roster e organigramma del SGV edizione 2025/2026:
Palleggiatrici
Martina Malatesta
Giulia Bartolucci
Gioia Maggiolini
Schiacciatrici
Dalila Iovieno
Anita Prece
Martina Sgrigna
Centrali
Elettra Orlando
Alessia Tulli
Francesca Ciuchi
Giorgia Pannacci
Liberi
Sophia Malerba
Susanna Liberati
Opposte
Giorgia Moretti
Virginia Giovacchini
Staff
Michele Nulli Pero Allenatore
Rachele Testasecca Secondo Allenatore
Thomas Malerba Assistente Tecnico
Mirko Almadori Direttore Sportivo
Luca Angelelli Responsabile Marketing e addetto stampa
Marco Belli Preparatore Atletico
Maurizio Dominici Presidente
Michele Carotenuto Vicepresidente
Andrea Vitali Vicepresidente
Giorgio Fidenzi Direttore Generale