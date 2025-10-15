Presentazione ufficiale per la prima squadra 2025/2026 del San Gemini Volley 2025/2026 che parteciperà al campionato di serie C femminile. L’evento si è tenuto martedì pomeriggio presso l’azienda TFC di Andrea Vitali e, oltre a squadra, staff e dirigenza del San Gemini Volley, ha visto la presenza del sindaco di San Gemini Luciano Clementella, dell’assessore allo sport Graziano Soli, del vice presidente regionale del Coni Fabio Moscatelli, della consigliera della Fipav Umbria Alessandra Favoriti, di Giampiero Santini e Francesco Biribanti – rispetivamente presidente e direttore generale della Terni Volley Academy – e del presidente della Bosico Pallavolo, Benito Montesi.

Oltre alla presentazione di squadra e stagione, l’occasione è stata utile per ribadire come il San Gemini Volley punti ad una collaborazione fra tutte le realtà pallavolistiche del territorio provinciale, anche attraverso nuovi progetti come quello che la Terni Volley Academy – che disputa quest’anno per la prima volta la serie A3 maschile – potrebbe realizzare in futuro nel settore femminile. Sul piano sportivo, il nuovo coach del San Gemini, il tuderte Michele Nulli Pero, si è detto molto soddisfatto del clima che si è instaurato con il territorio, la società e le ragazze che lavorano quotidianamente in palestra per ‘costruire’ la stagione che è alle porte. Di seguito roster e organigramma del SGV edizione 2025/2026:

Palleggiatrici

Martina Malatesta

Giulia Bartolucci

Gioia Maggiolini

Schiacciatrici

Dalila Iovieno

Anita Prece

Martina Sgrigna

Centrali

Elettra Orlando

Alessia Tulli

Francesca Ciuchi

Giorgia Pannacci

Liberi

Sophia Malerba

Susanna Liberati

Opposte

Giorgia Moretti

Virginia Giovacchini

Staff

Michele Nulli Pero Allenatore

Rachele Testasecca Secondo Allenatore

Thomas Malerba Assistente Tecnico

Mirko Almadori Direttore Sportivo

Luca Angelelli Responsabile Marketing e addetto stampa

Marco Belli Preparatore Atletico

Maurizio Dominici Presidente

Michele Carotenuto Vicepresidente

Andrea Vitali Vicepresidente

Giorgio Fidenzi Direttore Generale