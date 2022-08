San Giustino: 25enne muore nello scontro fra due auto. Tre feriti

Tragico incidente stradale nella serata di sabato a San Giustino (Perugia), nella frazione di Selci. A seguito dello scontro fra due autovetture, avvenuto all’incrocio fra via Tifernate e via Fratelli Rosselli, un ragazzo di 25 anni originario di Udine e residente a Perugia ha perso la vita. Il giovane sarebbe stato sbalzato dall’auto su cui viaggiava come passeggero e purtroppo per lui, nonostante l’intervento degli operatori del 118, non c’è stato nulla da fare. Nel sinistro sono rimaste ferite altre tre persone, fra cui un bambino di appena 3 anni, ma le loro condizioni non sarebbero gravi. Sul posto, oltre ai sanitari, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Città di Castello e i carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente e gestire la viabilità.

