San Giustino, 55enne minaccia e tormenta la moglie: arrestato

Ha violato più volte quanto impostogli dall’autorità giudiziaria, ‘arricchendo’ il tutto con minacce pesanti – anche di morte – nei confronti della moglie da cui si sta separando. Per questo un 55enne di San Giustino è stato arrestato dai carabinieri di Citerna, in collaborazione con i colleghi di San Giustino, ed ora si trova ai domiciliari.

Escalation

L’inasprimento della misura è stato deciso dal tribunale di Perugia sulla base dei fatti avvenuti negli ultimi mesi. A giugno del 2020 l’uomo era stato denunciato a piede libero per i comportamenti ‘persecutori’ messi in atto nei confronti della moglie e che, nel tempo, hanno portato ai provvedimenti del divieto di avvicinamento – violato con tanto di pedinamenti in auto nei confronti della vittima -, del divieto di dimora nel comune dove risiede la donna e, infine, degli arresti domiciliari. Scattati dopo l’ennesima violazione e le conseguenti minacce di morte, nonostante il giudice lo avesse chiaramente avvisato delle possibili conseguenze nel caso di ulteriori condotte persecutorie.