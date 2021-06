Era positivo al Covid-19 ma è stato sorpreso dagli agenti della polizia Municipale – guidati dal comandante Nicola D’Avenia – e dai carabinieri di San Giustino fuori dalla propria abitazione, in una zona agricola del territorio. Il fatto è accaduto venerdì mattina: l’uomo non ha rispettato la quarantena obbligatoria ed ora è nei guai. Informata l’autorità giudiziaria per i provvedimenti del caso.

