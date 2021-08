San Lorenzo: a Terria la festa è doppia con la campana ‘ritrovata’

di Fra.Tor.

Per Terria, paese della Valnerina che si trova nel comune di Ferentillo, quella di martedì è una giornata di grande festa. Nel giorno di San Lorenzo, protettore del borgo, torna a suonare la campana della piccola chiesa della ‘Madonna del rosario’.

La storia della chiesa della ‘Madonna del Rosario’

«L’antica chiesetta di Terria fu quasi distrutta dal terremoto del 1997», raccontano gli abitanti del paese. «Era una chiesa alla quale noi tutti eravamo molto legati, un luogo dove si andava a dire il rosario, per questo è stata rinominata ‘Madonna del rosario’. Un giorno ci siamo decisi, ci siamo autotassati e l’abbiamo rimessa in piedi. Sei anni fa, tre malviventi nella notte rubarono la campana in bronzo, ma la loro fuga durò poco perché i carabinieri li intercettarono subito, recuperando la campana».

La festa di San Lorenzo

Nel giorno di San Lorenzo, protettore di Terria, ogni anno si svolge una processione verso la chiesa parrocchiale. «Quest’anno, dopo averla sistema e rimessa al suo posto, risuonerà anche la campana della piccola chiesa della ‘Madonna del rosario’ per la gioia di tutto il paese».